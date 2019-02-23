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"Евровидение" тоже часть "гибридной войны" против Украины - вице-премьер Незалежной
23 февраля 2019, 19:54 • 63 • Политика
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал "Евровидение" частью гибридной войны России и призвал не отправлять на конкурс сестер-певиц Анну и Марию Опанасюк.
На Украине назвали "Евровидение" частью "гибридной войны России". Об этом заявил лично вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в социальной сети Twitter.
Поводом для этого послужила победа дуэта Anna Maria, который состоит из сестер Анны и Марии Опанасюк. Девушки не только гастролируют с выступлениями по России, но и считают Крым частью российской территории. По словам вице-премьера Украины, артистки представляют информационную угрозу для страны, и их нельзя допускать на международный песенный конкурс.
Напомним, что на Украине уже несколько лет существуют черные списки артистов и произведений искусства, представляющих "угрозу территориальной целостности страны". Находящихся в этих списках не допускают на территорию Украины.
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