Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили слова Порошенко о «забытом» украинцами 23 Февраля
Расмуссен пугает Белоруссию Россией
Поклонская оценила ситуацию вокруг слов претенденток на Евровидение от Украины о...
Аваков намекнул на обыски в предвыборных штабах Порошенко
Главная / Политика

"Евровидение" тоже часть "гибридной войны" против Украины - вице-премьер Незалежной

23 февраля 2019, 19:54  •  63 • Политика
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал "Евровидение" частью гибридной войны России и призвал не отправлять на конкурс сестер-певиц Анну и Марию Опанасюк.
На Украине назвали "Евровидение" частью "гибридной войны России". Об этом заявил лично вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в социальной сети Twitter.
Поводом для этого послужила победа дуэта Anna Maria, который состоит из сестер Анны и Марии Опанасюк. Девушки не только гастролируют с выступлениями по России, но и считают Крым частью российской территории. По словам вице-премьера Украины, артистки представляют информационную угрозу для страны, и их нельзя допускать на международный песенный конкурс.
"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, УЖЕ стал частью гибридной войны России против Украины", - написал Вячеслав Кириленко в Twitter.
Напомним, что на Украине уже несколько лет существуют черные списки артистов и произведений искусства, представляющих "угрозу территориальной целостности страны". Находящихся в этих списках не допускают на территорию Украины.
Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, УЖЕ став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України 1/2
— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


63
Источник
Похожие новости
23 февраля 2019, 19:54
Жители Украины отмечают 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" и запреты властей
23 февраля 2019, 16:39
Команде Порошенко грозят уголовные дела и обыски по делу о подкупе избирателей за счёт госбюджета - МВД Украины
23 февраля 2019, 19:54
Армия Венесуэлы перекрыла границу с Колумбией, чтобы не допустить "гумпомощь" США
Загрузка...
22 февраля 2019, 21:09
В Центральной Азии целенаправленно искажают факты о голоде в СССР — МИД России
23 февраля 2019, 00:24
Гуайдо издал "декрет" об открытии границы с Бразилией, которую закрыл Мадуро
23 февраля 2019, 10:09
"Безопасность возможна только с Россией": Немецкий депутат призвал Европу противостоять США
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
23 февраля 2019, 03:39
Индейцы Боливара взбунтовались против армии и взяли в заложники генерала
23 февраля 2019, 02:12
Кто поедет на Евровидение и причем тут Крым
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный пол...
23 февраля 2019, 03:39
Разведчик у наших границ: В России ответили на претензии Швеции из-за "опасного&...
23 февраля 2019, 03:39
Лукашенко доказал свою верность реакцией на ракеты США в Европе - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.