"Это злоупотребление полномочиями президента": Лидер демократов США раскритиковал готовящийся режим ЧП на мексиканской границе

Дональд Трамп, одновременно с подписанием бюджета США, планирует объявить ЧП на границе с Мексикой. Свое недовольство решением главы государства уже выразили представители демократического меньшинства в Сенате, назвав такие действия президента полным беззаконием и "крайним злоупотреблением своими полномочиями"

Чак Шумер, возглавляющий демократическое меньшинство в Сенате США, подверг резкой критике готовящееся объявление режима ЧП на мексиканской границе.

"Объявлять режим ЧП в национальном масштабе - это беззаконное действие, крайнее злоупотребление полномочиями президента", - заявил сенатор.

Не исключила подачи исков против президента и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как сообщалось, Дональд Трамп нашел способ согласовать бюджет и одновременно обойти Конгресс, объявив чрезвычайное положение. Предполагается, что деньги на строительство заветной стены глава государство сможет получить из других источников.

Согласованный бюджет выделяет лишь 1,4 миллиарда долларов на строительство заграждения вместо 5,7 миллиарда, которые требовал Трамп. Эти разногласия уже привели ранее к 35-дневному бюджетному кризису. Об этом пишет "РИА Новости".