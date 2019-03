"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"

Сегодня в космос впервые запущен американский космический корабль Crew Dragon от SpaceX Илона Маска. За запуском можно было наблюдать в прямом эфире, а NASA регулярно сообщало отчет о происходящем.

В том случае, если корабль успешно сначала пристыкуется к Международной космической станции, после вернется на Землю, а далее повторит на бис маршрут, но уже с живым астронавтом на борту, Crew Dragon будет рассматриваться как замена российскому "Союзу" для доставки американцев на МКС.

В Сети же поспешили и уже заранее поставили крест на российском "Союзе", сравнив оба корабля по вместимости.

"Новости рывка. 1. Рассчитанная на 7 человек кабина космического корабля Crew Drago от SpaceX Илона Маска, тестовый запуск которого назначен на сегодня. 2. Уютный трехместный "Союз" от "Роскосмоса", - сообщают интернет-пользователи. - Внимание, вопрос: что выберет NASA для доставки своих астронавтов на МКС?"

К сообщению прилагается два фото. На одном - "пассажир"-манекен американского корабля, сидящий в одном из нескольких кресел. На другом фото - теснятся трое космонавтов в "Союзе".

"Видимо, "Союз" строили по принципу в тесноте, да не в обиде", - иронизируют в Сети в ответ.

"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста", - шутят другие.

"Выберет то, что надежнее", - резюмируют третьи.

LIVE NOW: Hear from @SpaceX and @Commercial_Crew mission experts about today's launch of @SpaceX's #CrewDragon spacecraft, which is now on its way to the @Space_Station. Watch: https://t.co/uH6umqz1nX pic.twitter.com/dt5fTEkqY0