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"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"
02 марта 2019, 14:24 • 268 • Политика
После первого запуска американского космического корабля Crew Dragon от SpaceX Илона Маска в Сети поспешили и уже заранее поставили крест на российском "Союзе", сравнив и того и другого по вместимости. "Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста", - иронизируют в Сети.
Сегодня в космос впервые запущен американский космический корабль Crew Dragon от SpaceX Илона Маска. За запуском можно было наблюдать в прямом эфире, а NASA регулярно сообщало отчет о происходящем.
В том случае, если корабль успешно сначала пристыкуется к Международной космической станции, после вернется на Землю, а далее повторит на бис маршрут, но уже с живым астронавтом на борту, Crew Dragon будет рассматриваться как замена российскому "Союзу" для доставки американцев на МКС.
В Сети же поспешили и уже заранее поставили крест на российском "Союзе", сравнив оба корабля по вместимости.
"Новости рывка. 1. Рассчитанная на 7 человек кабина космического корабля Crew Drago от SpaceX Илона Маска, тестовый запуск которого назначен на сегодня. 2. Уютный трехместный "Союз" от "Роскосмоса", - сообщают интернет-пользователи. - Внимание, вопрос: что выберет NASA для доставки своих астронавтов на МКС?"
К сообщению прилагается два фото. На одном - "пассажир"-манекен американского корабля, сидящий в одном из нескольких кресел. На другом фото - теснятся трое космонавтов в "Союзе".
"Видимо, "Союз" строили по принципу в тесноте, да не в обиде", - иронизируют в Сети в ответ.
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста", - шутят другие.
"Выберет то, что надежнее", - резюмируют третьи.
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