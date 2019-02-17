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"Это же бандеровский недорейх": украинского нардепа подняли на смех за продвижение гитлеровской программы на выборах президента Украины

17 февраля 2019, 14:24  •  249 • Политика
Нардепа Сергея Каплина подняли на смех в соцсетях на продвижение гитлеровской программы на выборах президента Украины. Он перепутал свою программу с программой НСДАП 1920 года в эфире телешоу. "Это же бандеровский недорейх", - объясняют пользователи Сети произошедшее.
Казус с нардепом от Блока Порошенко Сергеем Каплиным, который не смог отличить свою предвыборную программу от программы гитлеровской НСДАП 1920 года не удивил пользователей соцсети, но вызвал у них горькую иронию. "Так у них там бандеровский недорейх", - пишет, например, в Твиттере Альберт Битюцкий.
Журналист Юрий Гудименко пригласил Сергея Каплина на своё шоу, чтобы поговорить о том, каким он обещает быть президентом. Если, конечно, его вдруг выберут. По ходу программы Гудименко предложил обсудить предвыборную программу кандидата, при этом зачитывал он тезисы из программы НСДАП, которые известны под названием "25 пунктов".
"Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер", - написал Гудименко, добавив, что получилось, конечно, забавно, но возник вопрос - а кандидаты свои программы хотя бы вообще читают?
"Эта ситуация на руку Блоку Петра Порошенко, так как привлечет радикалов", - уверен один из участников обсуждения.
"На Украине обрабатывали население 20 с лишним лет, чтобы не могли отличить программу Гитлера от обычной. В Галиции уже несколько лет популярность набирает ВО "Свобода" у которых программа тоже списана с нацистской", - поясняет Тин Вудман.
Историк и публицист Армен Гаспарян также признался в Твиттере, что совершенно не удивлён произошедшим с кандидатом в президенты Украины. "Недогосударство с недополитиками", - соглашаются с ним подписчики.
Под стать кандидатам и их электорат. К примеру, в Одессе некие шутники созвали на митинг "почти профессиональных активистов", предложив им за тысячу гривен постоять на площади несколько часов за "кандидата в президенты Сергея Филатова". И никто из тех, кто пришел на митинг, даже не сомневался в том, что такой кандидат действительно существует в природе.
Похожая история произошла в Харькове, где любители розыгрышей собрали активистов на мероприятие в поддержку некоего Анатолия Оноприенко. И никто из собравшихся даже не поинтересовался, кто такой этот кандидат.
Это самый громкий из выявленных на Украине маньяков, серийный убийца, на совести которого 52 человеческие жизни, умерший в заключении в 2013 году. А ведь "сторонники" этого "кандидата" не просто постояли на площади. Они еще и лозунги выкрикивали на камеры: "Оноприенко - это мы!", "Оноприенко - наш президент!", "Оноприенко - это будущее Украины" и так далее.

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