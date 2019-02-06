"Это выборы в рамках необандеровской тенденции": Эксперт предупредил Тимошенко, что ее ждет судьба Медведчука

Политолог Василий Колташов отметил, что обвинениями в адрес Виктора Медведчука Киев показал, что ему не нужны вменяемые люди с рациональным взглядом на происходящее. В рамках предстоящих выборов, по мнению эксперта, Украине нужны только заточенные на Запад антироссийские кандидаты. "Это выборы в рамках необандеровской тенденции", - подчеркнул эксперт, предупредив Юлию Тимошенко, что ее может постичь та же участь, что и Медведчука.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал возбуждение уголовного дела по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" против главы общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, который предложил сделать из Донбасса автономный регион, входящий в состав Украины. По мнению эксперта, Медведчук пытается добиться здравых целей: наладить торговлю между Россией и Украиной, прекратить кровопролития. Однако Киеву все это не нужно. Ему нужны лишь те, кто заточен на Запад и готов демонстрировать враждебность по отношению к Москве.

"Это обвинение показывает, какие выборы происходят на Украине, это выборы только в рамках необандеровской политической тенденции", - заявил политолог в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что на выборы не будут допущены не только пророссийские кандидаты, но и просто адекватные люди с рациональным взглядом на происходящее. По его словам, Киеву нужны только демонстративно антироссийские кандидаты, однако они в то же время не должны быть и проамериканскими, как, например, Саакашвили.