Правоохранительные органы Украины возбудили в отношении кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и связанной с ним компании "Студия Квартал 95" уголовное дело, заподозрив их в отмывании денег. Об этом в четверг сообщил сам комик.

Также депутат от фракции "из трех букв" (видимо, речь идет о блоке БПП) пытается добиться возбуждения в отношении него еще одного дела, связанного с ДТП.

"Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека", - заявил комик.

Комментируя политическое давление, Зеленский добавил, что его офис прослушивается. Также поступали сообщения и о политической провокации: якобы оппоненты хотят установить на территории Луганской Народной Республики рекламные баннеры в поддержку кандидата.