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07 марта 2019, 14:39 • 111 • Политика
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пожаловался на политическое давление и провокации. В отношении него возбудили уголовное дело об отмывании денег и якобы планируют открыть еще одно. "Это уже предел", - подчеркнул комик.
Правоохранительные органы Украины возбудили в отношении кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и связанной с ним компании "Студия Квартал 95" уголовное дело, заподозрив их в отмывании денег. Об этом в четверг сообщил сам комик.
Также депутат от фракции "из трех букв" (видимо, речь идет о блоке БПП) пытается добиться возбуждения в отношении него еще одного дела, связанного с ДТП.
"Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека", - заявил комик.
Комментируя политическое давление, Зеленский добавил, что его офис прослушивается. Также поступали сообщения и о политической провокации: якобы оппоненты хотят установить на территории Луганской Народной Республики рекламные баннеры в поддержку кандидата.
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