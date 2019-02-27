Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США предложили сделать Украину ядерной державой, чтобы поставить на место Росс...
ЛГБТ идут в атаку (Руслан Осташко)
Стала известна основная цель визита иностранцев в Россию в 2018 году
Порошенко подался в стендап-комики (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Это уже история. Самая сказочная, самая добрая": В Сети отметили пятилетие присоединения Крыма

27 февраля 2019, 08:24  •  227 • Политика
Журналист Марина Саакян написала, что в России только надеялись в 2014 году на возвращение Крыма в состав России, а сейчас это " уже история. Самая сказочная,самая добрая".
Журналист Марина Саакян написала пост в своем Twitter-аккаунте, посвященный пятилетие со дня присоединения Крыма.
Она вспомнила, как вся Россия жила в 2014 году надеждами, а крымчане в первую очередь.
"Трудно представить, какие их переполняли чувства возможного возвращения домой, в Россию. Это уже история. Самая сказочная, самая добрая", — пишет блогер, подчеркивая значение этого события для крымчан, и для десятков миллионов граждан России.
Мы все жили тогда, в 2014 году, надеждами. Крымчане в первую очередь. Трудно представить, какие их переполняли чувства возможного возвращения домой, в Россию.
Это уже история.
Самая сказочная,самая добрая и для Крыма, и для крымчан, и для десятков миллионов граждан России. pic.twitter.com/WGWd5l7MzV
— Марина Саакян (@marinochka_san) 26 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



227
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 19:24
"Следят повсеместно": В Кремле "не в восторге" от интереса шпионов к российским гражданам
26 февраля 2019, 12:54
Камчатку прикрыли от угроз: Тихоокеанский флот получил десять ракетных комплексов "Бал"
26 февраля 2019, 22:39
"Чтобы легче было осуществить захваты": СБУ проводит обыски в фирме, охраняющей храмы Украинской Церкви
Загрузка...
27 февраля 2019, 01:54
"Украинский транзит изживает себя": Пушков заявил об устаревании ГТС Украины
27 февраля 2019, 05:09
Для сторонников Гуайдо закупают оружие в Восточной Европе — МИД Венесуэлы
27 февраля 2019, 01:54
"Я не пью и вам не советую": Порошенко причислил себя к трезвенникам
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 01:39
С лишением наград и званий: бывшего полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперск...
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 03:24
Сало привозное, треть страны уехала на заработки: к чему привел переворот на Украине
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.