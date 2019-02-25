"Это подготовка к чему-то большему": В Совфеде оценили угрозы от "Дональда Кука" в Одессе

В Совфеде оценили потенциальные угрозы, исходящие от зашедшего в Одессу на три дня американского эсминца "Дональд Кук" с "Томагавками" на борту. По мнению сенатора Олега Морозова, это может быть как "бряцание оружием", так и "подготовка к чему-то большему".

Заход американского ракетоносного эсминца "Дональд Кук" в украинский порт - это классическая "игра мускулами" и бряцание оружием, полагает сенатор Олег Морозов. Но, настаивает он, от этого подобные действия не перестают быть провокацией.

"Понятно, что когда недалеко от твоего государства бряцают ядерным оружием или современными военными системами, то это воспринимается как угроза, давление и подготовка к чему-то большему", - заявил он в комментарии ФАН.

Морозов напомнил, что в Киеве неоднократно угрожали повторить провокацию в Керченском проливе. И, как отметил он, "когда рядом старший брат", отваги становится больше.

Тем не менее, уверен сенатор, от присутствия "Дональда Кука" в Одессе ситуация с проходом через Керченский пролив не меняется - если украинские суда сунутся туда, не соблюдая установленные правила, - они получат адекватный ответ. Несмотря на присутствие американского корабля.