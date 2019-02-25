Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Элитке - бюджеты, остатки - народу, чтобы продолжали голосовать
После послания Путина СК открыл горячую линию для бизнесменов
СБУ обвинила семь офицеров России в "развязывании агрессивной войны" в...
Храм-самострой и"духовная" аптека: Как живут в Крыму раскольники из новой украин...
Главная / Политика

"Это подготовка к чему-то большему": В Совфеде оценили угрозы от "Дональда Кука" в Одессе

25 февраля 2019, 17:24  •  190 • Политика
В Совфеде оценили потенциальные угрозы, исходящие от зашедшего в Одессу на три дня американского эсминца "Дональд Кук" с "Томагавками" на борту. По мнению сенатора Олега Морозова, это может быть как "бряцание оружием", так и "подготовка к чему-то большему".
Заход американского ракетоносного эсминца "Дональд Кук" в украинский порт - это классическая "игра мускулами" и бряцание оружием, полагает сенатор Олег Морозов. Но, настаивает он, от этого подобные действия не перестают быть провокацией.
"Понятно, что когда недалеко от твоего государства бряцают ядерным оружием или современными военными системами, то это воспринимается как угроза, давление и подготовка к чему-то большему", - заявил он в комментарии ФАН.
Морозов напомнил, что в Киеве неоднократно угрожали повторить провокацию в Керченском проливе. И, как отметил он, "когда рядом старший брат", отваги становится больше.
Тем не менее, уверен сенатор, от присутствия "Дональда Кука" в Одессе ситуация с проходом через Керченский пролив не меняется - если украинские суда сунутся туда, не соблюдая установленные правила, - они получат адекватный ответ. Несмотря на присутствие американского корабля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



190
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 10:54
"Современная дыра в современной земле": Соловьев в прямом эфире застыдил Ковтуна туалетами в школах Украины - видео
25 февраля 2019, 04:24
На саммите Группы Лимы в Колумбии Гуайдо встретили с почётным караулом
25 февраля 2019, 04:24
В Таллине заявили о поддержке русскоязычными гражданами преподавания на эстонском
Загрузка...
24 февраля 2019, 21:54
"Российский самолёт действовал неуместно": Посла РФ вызвали в МИД Швеции после инцидента с Су-27
25 февраля 2019, 17:24
"Изучают театр военных действий": Коротченко назвал цели захода эсминца США в Черное море
24 февраля 2019, 18:39
Владимиру Путину представят доклад о незаконном затягивании следствия - Юрий Чайка
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.