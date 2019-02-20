"Это не русские хакеры": Блэкаут в Берлине связали с выступлением Путина

В соцсетях продолжают шутить о силе воздействия послания Владимира Путина к Федеральному Собранию. Так, например, именно с президентом России связали блэкаут в Берлине. "Это не русские хакеры", - утешают в твиттере озадаченных немцев.

Пользователи твиттера в шутку "успокоили" немцев, озадаченных блэкаутом в Берлине.

На отсутствие электроэнергии в столице Германии пожаловался пользователь Dr. A. Sosnowski‏. Он признался, что такого ещё не видел - чтобы в целом районе не работали светофоры и отсутствовал свет. В видеообращении он предположил, что проблему вызвали пресловутые "русские хакеры".

"Это не русские хакеры, Александр. Это послание президента РФ", - тут же ответили ему острословы.