Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon. Правда, он забыл уточнить, с кем именно собирается воевать республика.

Г лава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм заметил, что если сейчас судить о том, сколько Эстония тратит на "оборонку", то вывод можно сделать такой: страна явно готовится к войне.

Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

"Реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне", - отметил Сальм во время своего выступления.