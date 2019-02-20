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"Если нас окончательно достанут, будет большая война": Сатановский напомнил Западу о новом оружии России

20 февраля 2019, 04:09  •  82 • Политика
Военный эксперт Евгений Сатановский напомнил, что если страны Запада будут и дальше угрожать России, в чьи арсеналы недавно начали поступать новые инновационные виды вооружения, то это может привести к серьезному конфликту. "...Если нас окончательно достанут, будет какая-нибудь большая война", - сказал Сатановский.
Земля, подчеркнул аналитик, просуществует ровно до того момента, пока Россия не будет вынуждена применить свое новое оружие. Сейчас, несмотря на все ограничения, введенные в силу США и Европой, жизнь в России продолжается.
Конфликт с Западом не особо беспокоит граждан России, пока он протекает в пространстве экономических споров. Тем не менее в случае, если из области экономического конфликт перерастет в военный, это в корне изменит ситуацию.
Ядерная угроза национальной безопасности России, к примеру, может заставить ее пустить в ход свои ракеты "Сармат" и "Авангард", а также беспилотники "Посейдон". Это будет иметь самые печальные последствия для мира.
"Понятно, что если нас окончательно достанут, будет какая-нибудь большая война", - отметил Сатановский.
Свою позицию эксперт озвучил в эфире радиостанции "Вести ФМ".

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