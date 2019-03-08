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08 марта 2019, 03:39  •  55 • В мире
В соцсетях приветствовали решение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель отказать Америке в совместных маневрах близ российской границы на Черном море. По оценке политолога Армена Гаспаряна, немецкий лидер все еще способна просчитывать выгодные решения, каковым является соблюдение мира с российской стороной.
В соцсетях поддержали канцлера Германии, решившую отказать американцам в их провокационной просьбе о "дефиле" немецких военных кораблей близ Крымского полуострова. Таким образом Штаты хотели показать России, что у них есть серьезный союзник. Но в итоге просчитались...
"Меркель в прошлом месяце отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи России, направленных на провоцирование президента Путина", - сообщила журналист Юлия Витязева. Пользователи соцсетей тут же откликнулись: "Осмелела?", "Старается Ангела быть самостоятельной!"
Меркель в прошлом месяце отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи России, направленных на провоцирование президента Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров Меркель с вице-президентом США Майком Пенсом.
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 марта 2019 г.
"Меркель в феврале отказалась от предложения США направить корабли в Керченский пролив для демонстрации Путину, "что западные державы не откажутся от доступа к этим водам". Молодец, еще не разучилась думать на ход вперед", - оценил действия главы Германии и политолог Артур Гаспарян в своем Twitter.
Меркель в феврале отказалась от предложения США направить корабли в Керченский пролив для демонстрации Путину, "что западные державы не откажутся от доступа к этим водам"

Молодец, еще не разучилась думать на ход вперед
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 7 марта 2019 г.
Там на дне немецких кораблей много", - напомнил один из читателей.

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