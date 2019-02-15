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"Его не берёт даже холестерин": Личный врач Трампа рассказал о его здоровье
15 февраля 2019, 23:24 • 81 • В мире
Шон Конли, личный врач американского президента, после проведённого планового обследования рассказал о здоровье Трампа: "В целом хорошее, его не берёт даже холестерин, но два килограмма он всё-таки прибавил".
11 врачей 8 февраля провели самое тщательное плановое обследование Дональда Трампа. И не нашли ничего опасного. Единственное, на что они обратили внимание, так это на два килограмма, "прилепившихся" к президенту с прошлогоднего осмотра. Тогда он весил 108 килограмм, а сейчас весы показали уже 110. При этом рост главы государства составляет 188 сантиметров, пишут Дни.ру.
При этом все остальные показатели практически в норме, даже холестерин его не берёт, отметил личный врач хозяина Белого дома Шон Конли. Учитывая возраст Трампа - а ему уже 72 года, - давление 118 на 80 и пульс 70 ударов в минуту - показатели просто отличные.
"Прихожу к заключению, что состояние здоровья президента остаётся в целом хорошим", - сообщил Конли.
Журналисты нередко задавали врачам президента вопрос: каким образом любитель гамбургеров умудрился сохранить хорошее здоровье? "У Трампа дарованные Богом великолепные гены", - отвечали медики.
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