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"Единственное лекарство" от распада страны: Украинский политик Медведчук предложил федерализировать Украину

10 февраля 2019, 10:09  •  15 • Политика
Украинский политик Виктор Медведчук выступил за федеративное устройство Украины, так как это "единственное лекарство" от распада страны на отдельные части.
Единственное лекарство от полного распада Украины на отдельные части - это федерализация страны. Такое мнение в эфире украинского телеканала "112 Украина" высказал 9 февраля лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.
Политик отметил, что ничего нового или революционного он не предлагает. Однако превратить Украину в федеративное государство можно только путем внесения изменений в Конституцию страны. Медведчук подчеркнул, что его слова - это не сепаратизм, а действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране.
"Федеративное устройство - это единственное лекарство от распада нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".
Медведчук добавил, что также выступает против внешнего управления Украины, которое сейчас осуществляют США. Политик указал, что Америка в настоящий момент делает на Украине всё что хочет.
"Поэтому одна из политических задач, которые я ставлю, - это упразднить и положить конец любому внешнему управлению", - заключил Медведчук.

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