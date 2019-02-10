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"Единственное лекарство" от распада страны: Украинский политик Медведчук предложил федерализировать Украину
10 февраля 2019, 10:09 • 15 • Политика
Украинский политик Виктор Медведчук выступил за федеративное устройство Украины, так как это "единственное лекарство" от распада страны на отдельные части.
Единственное лекарство от полного распада Украины на отдельные части - это федерализация страны. Такое мнение в эфире украинского телеканала "112 Украина" высказал 9 февраля лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.
Политик отметил, что ничего нового или революционного он не предлагает. Однако превратить Украину в федеративное государство можно только путем внесения изменений в Конституцию страны. Медведчук подчеркнул, что его слова - это не сепаратизм, а действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране.
Медведчук добавил, что также выступает против внешнего управления Украины, которое сейчас осуществляют США. Политик указал, что Америка в настоящий момент делает на Украине всё что хочет.
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