Известный танцор Сергей Полунин на своей странице в соцсети призвал Европу объединиться. Ставки артист балета сделал на Италию и Сербию. При этом он указал на то, что "дьявольские организации" выливают "много лжи на Путина".

Очередной пост в Instagram в поддержку российского президента Владимира Путина сделал украинский танцор, получивший не так давно паспорт РФ, Сергей Полунин. На своей странице он указал на то, что "дьявольские организации" выливают "много лжи на Путина".

"Англия очень поражена ими Франция Германия Америка и много других стран", - объяснил артист балета и призвал Европу объединиться. Собственные ставки он сделал на Италию и Сербию.

Любопытный факт, но, по мнению танцовщика, спасти Европу от козней "дьявольских организаций" способна знаменитая на весь мир итальянская мафия.

"Италия, ты будешь очень важной страной для разрушения этих дьявольских организаций, - отмечает Полунин. - У вас сильная мафия, которая может противостоять им. Мафия должна стать сильнее, чем когда-либо, объединиться, чтобы разрушить их".

А Сербии артист напомнил о том, что она первая воспротивилась фашизму.

"Сербия которая первая сказала "нет" Гитлеру, не пропустив его через свою территорию, - указал танцор, при этом попутно он отметил, что те же "спонсоры" были не только у основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха, но и у Ленина. - Гитлер и Ленин начинали в одном Пабе Агитации и Сборам средств".