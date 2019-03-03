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"Дурно образованы и плохо воспитаны": Захарова обрушилась на британские СМИ за обвинения в шпионаже и фейки в деле Скрипаля

03 марта 2019, 19:39  •  63 • Политика
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обрушилась на британские СМИ с критикой за фейки по делу Скрипалей и голословное обвинение в шпионаже российского посла Александра Яковенко. "Дурно образованы и плохо воспитаны", - отозвалась она о журналистах.
Годовщина "отравления в Солсбери" отмечена британскими СМИ как всегда срежиссированно, отметила Мария Захарова.
"Журналисты там не зря едят свою кашу - найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался... Александр Яковенко, наш посол в Лондоне", - отметила официальный представитель российского МИД на своей странице в "Фейсбуке".
Она отмечает, что расследование британской прессы, которое само по себе давно превратилось в мем, опирается на два факта — что Александр Яковенко работал в Нью-Йорке и покинул США во время кампании по высылке "советских шпионов", а также на то, что дипломат награждён "военной медалью".
Вместе с тем, подчёркивает Захарова, Александр Яковенко уехал из Нью-Йорка "в установленный срок", по завершении пятилетней командировки. А за "военную медаль" журналисты приняли орден, названный в честь св. благоверного князя Александра Невского, который считается покровителем российский дипломатии.
"Так что мы получили очередное подтверждение тому, что многие британские журналисты дурно образованы и плохо воспитаны, а иначе они не стали бы пропагандистами. Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?" - пишет Захарова.
Она напомнила, что правительство Терезы Мэй "молчит всё упорнее", тогда как правительство России опубликовало доклад о нестыковках в версии официального Лондона по поводу дела Скрипаля.

По мнению Захаровой, обвинения в адрес Яковенко — это "тупая месть" со стороны британских властей.

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