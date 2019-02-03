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"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко

03 февраля 2019, 12:24  •  981 • Политика
Президент Украины Пётр Порошенко взбесил жителей Черниговской области своим наплевательским отношением к простым украинцам, заявил кандидат в президенты, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Он рассказал, что в Чернигове чуть не избили Порошенко. "Думал, с караваем будут встречать", - саркастично отмечает политик.
"Когда президент Порошенко ехал на мою родную Черниговщину, думал, что его там с караваем будут встречать, - цитирует телеканал "112" Ляшко. - В Козельце чуть не побили".
По словам Ляшко, нынешнего главу государства все обступили и спросили, мол, как можно выжить на 1500 пенсии.
"Президент отмахивался от людей, как от надоедливых мух, и приговаривал, что он якобы за это не отвечает, - говорит Ляшко. - Тогда народ возмутился: "Зачем нам президент, который ни за что не отвечает?" И чуть его не побили, вмешалась охрана".

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