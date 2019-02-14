"Дон" доставит российский космический корабль на Луну - СМИ

Роскосмос планирует запустить на Луну космический корабль с помощью ракеты-носителя "Дон" в 2029 году, сообщают СМИ.

Роскосмос планирует запустить на естественный спутник Земли космический корабль в 2029 году. Для этого будет использоваться ракета-носитель "Дон".

"Дон" будет иметь более высокую грузоподъёмность, чем известная ракета "Енисей", первый пуск которой запланирован на 2028 год.

У "Дона" будет на одну ступень больше, чем у "Енисея". "Дон" сможет выводить на околоземную орбиту до 130 тонн, а на окололунную до 32 тонны.

Информация предоставлена РИА-Новости.