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"Дон" доставит российский космический корабль на Луну - СМИ
14 февраля 2019, 08:24 • 28 • В мире
Роскосмос планирует запустить на Луну космический корабль с помощью ракеты-носителя "Дон" в 2029 году, сообщают СМИ.
Роскосмос планирует запустить на естественный спутник Земли космический корабль в 2029 году. Для этого будет использоваться ракета-носитель "Дон".
"Дон" будет иметь более высокую грузоподъёмность, чем известная ракета "Енисей", первый пуск которой запланирован на 2028 год.
У "Дона" будет на одну ступень больше, чем у "Енисея". "Дон" сможет выводить на околоземную орбиту до 130 тонн, а на окололунную до 32 тонны.
Информация предоставлена РИА-Новости.
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