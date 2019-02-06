"Догонят через четверть века": эксперты разоблачили громкие заявления Франции по гиперзвуку

Военные эксперты разоблачили громкие обещания Франции уже через пять лет разработать собственное гиперзвуковое оружие. Они нас догонят в лучшем случае через четверть века, уверены специалисты. Однако к этому времени у России появятся С-500 и А-235, которые сделают французские наработки бесполезными.

Обещание Франции уже в течение пяти лет обзавестись собственным гиперзвуковым оружием, сопоставимым с российским, не особо впечатлило российских экспертов. Прежде всего, отметили они в разговоре с Царьградом, на сегодняшний день эта европейская страна, в отличие от России, США и даже Китая, не имеет собственных наработок в этой области. И говорить, скорее, нужно о четверти века, а не пяти годах, необходимых для того, чтобы догнать лидеров. Да и через пять лет российские ПВО сделают такой шаг вперед, что все нынешние усилия конкурентов окажутся бесполезными.

Предполагается, что проект V-MaX будет разрабатываться ArianeGroup, совместным предприятием Airbus и Safran. Ориентировочно основой проекта послужит крылатая ракета "воздух-воздух" ASN4G.

Французские конструкторы надеются создать планирующий блок, способный разгоняться почти до 6000 км/ч. "Гиперзвуковым оружием обзаводятся многие страны. У нас в настоящее время есть все наработки для его создания", - утверждает министр обороны страны Флоранс Парли.

Франция входит в число передовых держав в области авиастроения и конструирования танков, но в области гиперзвука до сих пор никаких разработок не вела, возразил в разговоре с Царьградом военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он допустил, что французские специалисты могли участвовать в международных исследованиях, однако до сих пор не смогли создать ни одного самостоятельного проекта, достойного внимания специалистов.

Нынешние исследования, полагает Леонков, могут быть основаны на достижениях мощной французской школы проектирования летательных аппаратов, и с этим проблем не возникнет. Но у Франции нет наработок в том, что касается подбора материалов, технологий управления, алгоритмов связи, без которых гиперзвуковой аппарат попросту не полетит.

В России, подчеркивает военный эксперт, на преодоление пути от первых ракет до устойчивого управления на гиперзвуковых скоростях потребовалось около 50 лет. Если французы стартуют с нуля, им потребуется не менее четверти века.

Китай, получивший в свое время гиперзвуковые технологии от СССР, потратил более 30 лет на создание собственных гиперзвуковых маневрирующих боеголовок. А Франции придётся начинать с нуля.

Теоретически, полагает Леонков, французские конструкторы могут объединиться с американскими и подключиться к их проектам, а затем объявить общие разработки собственными. Если их заокеанские партнеры позволят поступить таким образом.

Стремление Франции догнать передовые российские разработки понятно и объяснимо, соглашается полковник в отставке, директор музея ПВО Юрий Кнутов. Сейчас в этом направлении активно работают и Китай, и США. Великобритания отстает — но в этом случае понятно, что из-за Брексита просто не до того.

У французов, считает эксперт, есть предпосылки для подобных разработок — поскольку есть собственные межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования, есть ракеты средней дальности, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков.

Но, подчеркивает Кнутов, пока Франция будет создавать собственный гиперзвук, в России уже будет приняты на вооружение комплексы С-500, а система противовоздушной обороны будет модернизирована до уровня А-235, и французские разработки станут неактуальными ввиду их полной бесполезности.

"Я думаю, что когда они создадут свой гиперзвук, у нас ещё что-то очень интересное появится, что приведет их в полный шок", - добавил собеседник Царьграда.

Напомним, ранее военные эксперты неоднократно отмечали, что Россия отказалась от участия в гонке вооружений с Западом по количественным параметрам. Вместо этого президент РФ Владимир Путин решил сделать ставку на перспективные, качественные разработки, которые намного превосходят технологии, имеющиеся в распоряжении потенциального противника. Речь преимущественно идет о технологиях двойного назначения, которые двигают за собой гражданские технологии и в конечном итоге экономику страны.