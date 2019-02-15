"Для танго требуется два партнера": Пентагон обвиняет Россию в "отсутствии энтузиазма" в диалоге по вооружениям

Нынешняя американская администрация "проявляет интерес" к диалогу по контролю над вооружениями, однако Россия "не проявляет энтузиазма" в этом вопросе. "Но для танго требуется два партнера", - заявили в Пентагоне.

Помощник министра обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс, выступая на саммите по ядерному сдерживанию, проходившем в Вашингтоне, заявил, что "США готовы к диалогу по контролю над вооружением". Однако Пентагон считает, что ни Россия, ни Китай в этом не заинтересованы.

" Безусловно, было бы более полезно провести многосторонние переговоры", -заявил Робертс.

Чиновник напомнил о том, что Россия несколько лет назад предложила сделать ДРСМД многосторонним, включив в него Китай, Индию, Пакистан и другие страны. На тот момент Москва и Вашингтон уже были связаны условиями Договора, тогда как многие другие страны в него не входили. При этом ни Китай, ни Индия с Пакистаном к такому диалогу энтузиазма не проявили.

Как утверждает чиновник, нынешняя американская администрация "очень заинтересована в стремлении к диалогу по контролю за вооружениями, однако Москва к этой теме "относится без энтузиазма". "Но для танго нужно два партнера", - с упреком в адрес России заявил Робертс.

Между тем, именно глава американской администрации Дональд Трамп заявил о том, что 2 февраля Вашингтон приступает к выходу из Договора о РСМД. В ответ Владимир Путин предостерег о "зеркальном ответе" на действия США, в связи с чем Россия также приостановит участие в ДРМСД. При этом российский лидер отметил, что втягиваться в гонку вооружения Москва не собирается, все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".

Об этом сообщает "РИА Новости"