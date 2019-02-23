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"Делали и будем делать": Госсекретарь США пообещал насадить демократию на Кубе и в Никарагуа

23 февраля 2019, 13:24  •  54 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности США "поддержать жителей Кубы и Никарагуа". Его спросили, готовы ли США вмешаться во внутреннюю политику этих стран, и Помпео ответил утвердительно, пообещал насадить демократию: "Делали и будем делать".
Госсекретарь США Майк Помпео об этом заявил в интервью Telemundo. В частности, он выразил надежду на то, что жители Венесуэлы, Никарагуа и Кубы будут "вкладывать свои усилия", чтобы максимально быстро достичь лучшей политической ситуации.
Помпео спросили, возможна ли такое развитие событий, где Штаты вмешиваются во внутреннюю политику других государств, например, Кубы и Никарагуа. Разумеется, с той единственной целью — насаждение демократии. Помпео отнекиваться не стал.
"Администрация президента делала это и будет продолжать это делать не только в Венесуэле, но, конечно же, в Никарагуа и на Кубе", - сказал Помпео.

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