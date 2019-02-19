"Дайте всем ориентиры":Послание Путину Федеральному собранию. Крым - наш, супероружие есть, что ждать в 2019?

Президент России 20 февраля обратиться с посланием к Федеральному собранию. Это будет 15 его обращение к обеим палатам российского парламента и первое после очередного избрания в марте 2018 года. Что нам всем ждать от завтрашнего выступления главы государства? Вопрос Курильских островов, выполнение майских указов: своим мнением делятся политологи, экономисты и другие эксперты

В среду, 20 февраля, в Гостином дворе Владимир Путин огласит свое 15-е послание к Федеральному собранию России. Место выступления президента может показаться необычным, но все дело в том, что в Большом заде Кремлевского дворца, где традиционно проходят такие мероприятия, сейчас идет ремонт.

К слову, в прошлом году Путин выступал в Манеже. Связано это было с тем, что Большой зал просто не смог бы вместить всех приглашенных. Кроме того, выступление главы государства сопровождалось мультимедийными "иллюстрациями".

В этом году выступление президента начнется ровно в полдень. Аккредитацию на мероприятия прошел 751 журналист, в основном это будут фотокорреспонденты, сотрудники информационных агентств, телекомпаний.

А вот число пишущих журналистов большим не будет: формат мероприятия не предполагает вопросов, которые представители СМИ хотели бы задать президенту. Кроме того, в чиало журналистов вошли и сотрудники пресс-служб органов власти, таких как Минобороны,, Совет федераций, Брянской, Вологодской, Краснодарской и еще нескольких областей.

Чего же все ждут от очередного обращения президента России. Если говорить в целом, то речь пойдет о ряде национальные проектов, о вопросе Курильских островов, космосе, Арктике, союзе с Белоруссией и волонтерство. Не исключено, что глава государства поднимет и очень больную для страны тему о мусоре.

Многие СМИ и эксперты, ссылаясь на свои источники, высказали предположение, что в отличие от прошлого года, когда главной была тематика внешней политики, в этот раз основное внимание будет направлено на внутренние проблемы страны.

К примеру, политолог Андрей Мухин считает, что исполнение майских указов президента станут займут основное место в выступлении: Владимир Путин представит дорожную карту реализации указов и "объявит об ответственности региональных чиновников за игнорирование требований о росте зарплат и благосостояния граждан".

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью "Комсомольской правде" отметил, что надеется услышать от главы государства о том, как реализуются социальные проекты в области здравоохранения, по демографии и развития спорта в стране.

"Меня будет интересовать, какие задачи стоят перед законодателями для обеспечения выхода на новые технологии преодоления бедности и роста занятости — особенно в малых городах и населенных пунктах, где проблема безработицы стоит наиболее остро", - сказал сенатор.

Разговора о самых важных вызовах, стоящих перед страной – отношения с Вашингтоном, обеспечение обороноспособности на фоне прекращения действия ДРСМД ждет от президента России политолог Дмитрий Орлов.

"Ответы на поставленные вопросы может и должна будет дать федеральная и региональная власть. Российская элита сейчас находится в состоянии неопределенности, для нее важны ясные смысловые ориентиры", - сказал он.

Политолог Антон Хащенко придерживается иной точки зрения. В беседе с "Известиями" он отметил, что в настоящее время президент сосредоточен на решение внутренних проблем страны.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в беседе с "Комсомольской правдой", что надеется услышать в послании слова о том, какой тон наша страна возьмет в диалоге с естественными партнерами – странами Европы. По словам экс-министра, и России, и Европе нужны сегодня не "гонка санкций и вооружений", а сотрудничество.

"Хотелось бы убедиться в желании президента кардинально улучшить предпринимательский климат и инвестиционную привлекательность России. Чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными и вкладывали деньги в Россию, а не выводили их за рубеж", - заявил Нечаев.

В этом году выступление президента начнется ровно в полдень. Аккредитацию на мероприятия прошел 751 журналист, в основном это будут фотокорреспонденты, сотрудники информационных агентств, телекомпаний.

А вот число пишущих журналистов большим не будет: формат мероприятия не предполагает вопросов, которые представители СМИ хотели бы задать президенту. Кроме того, в число журналистов вошли и сотрудники пресс-служб органов власти, таких как Минобороны,, Совет федераций, Брянской, Вологодской, Краснодарской и еще нескольких областей.