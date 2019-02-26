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"Чтобы самим не светиться со своими "новичками": постпред России в ОЗХО о попытках Запада превратить Москву в изгоя

26 февраля 2019, 19:24  •  93 • Политика
Как заявил постпред России в ОЗХО, Запад пытается превратить Москву в изгоя, "чтобы самим не светиться со своими "новичками".
Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны НАТО пытаются сделать из России изгоя, чтобы скрыть свои работы по созданию запрещенных веществ. Об этом заявил российский постпред в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Напомним, 25 февраля на заседании в ОЗХО были отклонены предложения Москвы по расширению списка запрещенных веществ. Комментируя ситуацию, Шульгин отметил, что Запад усиливает давление на Россию и создает ей проблемы на всех международных площадках.
"Чтобы самим не светиться со своими "новичками", США и Великобритания, да и другие натовские страны, пытаются перевести стрелки на Россию", - объяснил журналистам дипломат в рамках выступления в Гааге.

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