"Чай по цене самолёта": Пакистанцы выписали чек Индии за напиток для пленного пилота

Пакистанцы жестко потроллили Индию. Выписали чек за чай, которым поили индийского пилота. В размере Миг-21, который сбили. "Чай по цене самолёта", - пишут пользователи.

Н апомним, накануне в небе над Кашмиром произошел масштабный воздушный бой. Индия потеряла два своих самолета. Пакистанцам удалось захватить в плен и ндийских пилотов.

С ейчас, 1 марта, Пакистан передал о дного из задержанных пилотов. Об этом сообщает агентство IANS. И напоследок потроллили - в ыписали чек за чай, которым поили индийского пилота. В графе "оплата" стоит "Миг-21", который был сбит пакистанским истребителем.