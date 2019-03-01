Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Может ввести монархию в Белоруссии - политолог о будущем Лукашенко
Если бы не амбиции Порошенко: Лукашенко рассказал про Донбасс
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил пер...
Так говорил Лукашенко: Новые эскапады белорусского лидера
Главная / В мире

"Чай по цене самолёта": Пакистанцы выписали чек Индии за напиток для пленного пилота

01 марта 2019, 22:09  •  119 • В мире
Пакистанцы жестко потроллили Индию. Выписали чек за чай, которым поили индийского пилота. В размере Миг-21, который сбили. "Чай по цене самолёта", - пишут пользователи.
Напомним, накануне в небе над Кашмиром произошел масштабный воздушный бой. Индия потеряла два своих самолета. Пакистанцам удалось захватить в плен индийских пилотов.
Сейчас, 1 марта, Пакистан передал одного из задержанных пилотов. Об этом сообщает агентство IANS. И напоследок потроллили - выписали чек за чай, которым поили индийского пилота. В графе "оплата" стоит "Миг-21", который был сбит пакистанским истребителем.
ай по цене самолёта", - пишут пользователи в Сети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 18:54
"Жест доброй воли": Пакистан отдал Индии захваченного пилота и посоветовал Нью-Дели уняться
01 марта 2019, 12:24
Пилот индийского МиГ-21 мог найти слабые места у пакистанского F-16 - эксперт
01 марта 2019, 18:54
Все по 160$: Россия и США отказались от "взвинченного" визового сбора
Загрузка...
01 марта 2019, 22:09
Индийский "Бизон" с русским "Копьем" заставили Пакистан уйти в пике: Воздушная схватка в Кашмире оказалась не сказочной
01 марта 2019, 15:39
Весь мир взмолился об амнистии для косаток из приморской тюрьмы
01 марта 2019, 09:09
Поймали на лжи: СМИ выяснили, что Трамп хотел предоставить своему зятю доступ к сверхсекретной информации
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
25 февраля 2019, 04:24
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.