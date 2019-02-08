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"Частичный успех": Западные СМИ нашли новый повод объявить, что "ракета Путина" не летает

08 февраля 2019, 12:39  •  198 • Политика
Американские СМИ сообщили, что в России прошли новые испытания российской ракеты на ядерном двигателе, которые закончились "частичным успехом". "Ракета Путина не летает!" - по-своему интерпретировали информацию западные журналисты.
В США сообщили о новых испытания российской ракеты на ядерном двигателе "Буревестник". При этом отмечается, что испытания окончились лишь "частичным успехом", что стало поводом для бурной радости.
Утверждается, что испытательный запуск "Буревестника" состоялся 29 января. Он стал первым в 2019 году и 13-м по общему счету. Издание Business Insider, ссылаясь на свои источники в разведке США, сообщает, что испытание закончилось лишь "частичным успехом".
"Хваленая ядерная крылатая ракета Путина все еще не летает! Ни одна страна в мире не имеет на вооружении крылатых ракет с ядерными двигателями", - злорадствуют журналисты издания Business Insider, позабыв о том, чем окончились подобные выпады в сторону гиперзвукового "Авангарда".
Даже если предположить, что информация американцев на 100% верна, вполне очевидно - где частичный успех, там скоро будет и полный. И вот тогда уже будет не до злорадства и смеха.
Напомним, что аналогичная история в 2018 году была с российским гиперзвуковым комплексом "Авангард". После того, как западные журналисты почти год доказывали, что никакого гиперзвука у России нет, Минобороны провело успешные испытания "Авангарда", после чего тон западной прессы сменился со злорадного на панически.

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