"Был бы снег, можно было бы на конной тяге": Без сопровождения, маневрируя между автобусами, возят ядерное топливо на Украине

В Сети появились сообщения о том, как некомпетентно перевозят контейнеры с ядерным топливом Westinghouse по окружной дороге Киева. Самые верхние из них - привязаны веревкой на "бабий узел". Машина едет в плотном потоке среди пассажирских автобусов. Информацией поделилась журналист Юлия Витязева.Она написала в своем Тwitter-аккаунте: "На счёт техники безопасности никто не заморачиваются. Тем более, что в случае чего - всегда можно обвинить агатов Кремля".Такое пренебрежение всеми нормами безопасности шокирует не одну Витязеву.В Сети комментируют опасный автомобиль и перевозку ядерного топлива: "Эх, был бы сейчас снег, можно было бы вообще на конной тяге..."