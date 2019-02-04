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"Был бы снег, можно было бы на конной тяге": Без сопровождения, маневрируя между автобусами, возят ядерное топливо на Украине

04 февраля 2019, 11:09  •  370 • В мире
В Сети пользователи недоумевают над пренебрежением всех мер безопасности при транспортировке ядерного топлива на Украине. "Был бы снег, можно было бы на конной тяге", - пишут удивленные отсутствием сопровождения и движением машины-перевозчика среди пассажирских автобусов пользователи.
В Сети появились сообщения о том, как некомпетентно перевозят контейнеры с ядерным топливом Westinghouse по окружной дороге Киева. Самые верхние из них - привязаны веревкой на "бабий узел". Машина едет в плотном потоке среди пассажирских автобусов. Информацией поделилась журналист Юлия Витязева.


Она написала в своем Тwitter-аккаунте: "На счёт техники безопасности никто не заморачиваются. Тем более, что в случае чего - всегда можно обвинить агатов Кремля".

Такое пренебрежение всеми нормами безопасности шокирует не одну Витязеву.

В Сети комментируют опасный автомобиль и перевозку ядерного топлива: "Эх, был бы сейчас снег, можно было бы вообще на конной тяге..."

Вот так просто перевозятся контейнеры с ядерным топливом (Westinghouse) по окружной дороге Киева —просто привязанные верёвками без сопровождения полиции.

Эх, был бы сейчас снег, можно было бы вообще на конной тяге... pic.twitter.com/AGyQtQRCXd
— Кай из Бруннен-Джи (@djat_ir) 4 февраля 2019 г.
Пишут, что вот так, просто привязанные верёвками и без сопровождения полиции, перевозятся контейнеры с ядерным топливом Westinghouse по окружной дороге Киева. На счёт техники безопасности никто не заморачиватся. Тем более, что в случае чего - всегда можно обвинить агатов Кремля pic.twitter.com/zvEd1vjdjz
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 3 февраля 2019 г.

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