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"Бумажный тигр" пригрозил России расплатой за "провокации"

11 февраля 2019, 08:54  •  131 • Политика
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил России расплатой за "провокации", уточнив, что поддержит призыв из Белого дома увеличить расходы на оборону стран НАТО. При этом саму Британию министр сравнил с "бумажным тигром".
Угрозы в адрес России вновь звучат с трибуны в Лондоне. На этот раз отличился министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон - тот самый, который в истории с отравлением Скрипалей в грубой форме посоветовал России "уйти и заткнуться".
Рассуждая о том, что Британия поддержит призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону, министр пригрозил России расплатой за "провокации".
"Россия должна дорого заплатить за подобные действия", - цитирует речь Уильямсона агентство Reuters.
При этом британский глава Минобороны грозится "использовать жесткую силу для поддержки собственных интересов". В своей речи он сравнил Великобританию с "бумажным тигром" и, не приведя никаких примеров, отметил, что цена невмешательства часто "недопустимо высока".
"Если говорить, но не действовать, то есть риск, что наша нация будет рассматриваться лишь как "бумажный тигр", - заявит Уильямсон.
Министр полагает, что после Brexit его страна может примерить на себя новую глобальную роль.
"Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории, - отметил министр. - Момент, когда мы должны усилить наше глобальное присутствие, увеличить нашу смертоносность и увеличить наш вес".
По словам британского главы Минобороны, его страна может "создавать новые альянсы, возродить старые", а так же, как особо отметил Уильямсон, "дать понять, что мы являемся страной, которая будет действовать в случае необходимости".
Министр также уточнил, что в Средиземноморье, а также в Тихом океане Великобритания намерена задействовать свой авианосец Queen Elizabeth, на борту которого будут размещены сразу две эскадрильи истребителей F-35.

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