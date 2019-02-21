"Бред, заказанный Ходорковским": Версию "донбасского следа" в деле об убийстве журналистов в ЦАР высмеяли в Сети

Журналистка Юлия Витязева назвала выводы "расследование" Петра Верзилова, заявившего, что убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели туда из Донбасса "бредом, заказанным Ходорковским". В наличие "донбасского следа" в этой истории трудно поверить хотя бы потому, что с 2014 года из региона нельзя куда-либо выбраться по воздуху, считает Витязева.

Ранее издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов заявил, что убийцы российских журналистов в ЦАР могли прибыть на территорию африканского государства из Донбасса.

Свое заявление журналист сделал со ссылкой на несколько источников, которые он, впрочем, назвать не пожелал. Он также настоял, что люди, причастные к смерти Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, вернулись назад в Донбасс после преступления.

"Просто для чистоты понимания профпригодности "журналиста" Верзилова и уровня его "расследований". Прилететь с Донбасса, где с 2014 года никто никуда не летает, можно только при условии, что ты — птица. Но это не мешает неполжывцам тиражировать бред, заказанный Ходорковским", — написала Юлия Витязева.

Напомним, что российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР в июле 2018 года.