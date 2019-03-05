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"Боширов с Петровым заложили": Политолог Корнилов иронично прокомментировал найденные в Лондоне СВУ

05 марта 2019, 23:39  •  74 • В мире
Скотленд-Ярд начал расследование по факту найденных на лондонском вокзале и в аэропортах самодельных взрывных устройств (СВУ). Напомним, эти устройства были малой мощности, а их взрыв мог привести к небольшому возгоранию. В соцсети эту новость встретили саркастически. Политолог Владимир Корнилов иронично отметил, что британцы могут сказать, что СВУ "Боширов с Петровым заложили".
"Хоть это к делу Скрипалей не привязали бы. А то с англичан станется. Особенно учитывая тот факт, что одно из устройств найдено на станции, на которой Боширов с Петровым гуляли. Могут ведь сказать, что ещё тогда заложили", - пишет в своём микроблоге политолог Владимир Корнилов.
"Смотрите, а вдруг они этот твит прочитают. Могут за идею ухватиться", - иронично предостерегают подписчики.
"Это очередной шажок в долгоиграющей комбинации Лондона. Вот только конечная цель игры так и не ясна", - саркастически пишут комментаторы.
О расследовании по факту найденных СВУ говорится в переданном "РИА Новости" сообщении Столичной полиции Лондона.

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