"Боширов с Петровым заложили": Политолог Корнилов иронично прокомментировал найденные в Лондоне СВУ

"Хоть это к делу Скрипалей не привязали бы. А то с англичан станется. Особенно учитывая тот факт, что одно из устройств найдено на станции, на которой Боширов с Петровым гуляли. Могут ведь сказать, что ещё тогда заложили", - пишет в своём микроблоге политолог Владимир Корнилов.

"Смотрите, а вдруг они этот твит прочитают. Могут за идею ухватиться", - иронично предостерегают подписчики.

"Это очередной шажок в долгоиграющей комбинации Лондона. Вот только конечная цель игры так и не ясна", - саркастически пишут комментаторы.

О расследовании по факту найденных СВУ говорится в переданном "РИА Новости" сообщении Столичной полиции Лондона.