"Бизнес-удача отвернулась от Трампа": "Ядерная" сделка с Ким Чен Ыном провалилась

В Белом доме официально подтвердили, что "ядерная" сделка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном провалилась - стороны "не достигли соглашения" по итогам саммита. В Сети теперь иронизируют над президентом США, заявляя, что "бизнес-удача отвернулась от Трампа".

Вторая по счету встреча между американским и северокорейским лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном завершилась фактически ничем - "ядерная" сделка провалилась.

Эту информацию уже официально подтвердили в Белом доме.

"В настоящее время стороны не достигли соглашения", - цитирует Сару Сандерс NBC. Пресс-секретарь же добавляет, что команды переговорщиков все же "с нетерпением ждут встречи в будущем".

В результате сократилось и общее время встречи, отменился рабочий ланч двух лидеров, было отменено и подписание соглашения. И действительно, что подписывать, если его не было, как уверяет пресс-служба Белого дома?

Кстати, о причинах столь внезапной перемены в аппарате президента США умолчали.

Однако СМИ со ссылкой на источники сообщают, что это может быть связано с отказом от повышенных требований к Пхеньяну по денуклеаризации. В частности, NBC указывало, что от Ким Чен Ына больше не требовали предоставления полного отчета о северокорейской программе создания ядерного оружия и баллистических ракет.

В Сети по-иному восприняли провал переговоров во Вьетнаме и теперь иронизируют над президентом США, заявляя, что "бизнес-удача отвернулась от Трампа".

Впрочем, сам глава Белого дома то ли делает хорошую мину при плохой игре, то ли действительно доволен поездкой во Вьетнам и встречей с маршалом Кимом. Как пишут СМИ, он "выразил оптимизм" по поводу двустороннего саммита, уточнив, что "не спешит заключить всеобъемлющий договор с Ким Чен Ыном", но при этом раньше времени покинул встречу.

В американских СМИ срыв в переговорах с КНДР расценивают как "облегчение" для северокорейских экспертов. Но не только для них.

"Очевидный срыв в переговорах, несомненно, станет облегчением для многих экспертов из Северной Кореи, включая некоторых законодателей-демократов и республиканцев, которые беспокоятся о том, что Трамп готов пойти на уступки Киму, не добившись от него твердой и поддающейся проверке приверженности разоружению", - сообщает NBC.

Сам лидер КНДР ранее через переводчика сообщил журналистам, что готов рассмотреть вопрос о ядерном разоружении.

"Если бы я не хотел этого делать, меня бы сейчас не было", - пояснил маршал Ким.

Напомним, это уже вторая встреча двух лидеров, касающаяся вопроса денуклеризации Корейского полуострова. Первая прошла в июне прошлого года в Сингапуре.

Тогда же президент США и маршал Ким подписали совместный документ, в котором указывались обязательства КНДР по ядерному разоружению. Взамен же Америка давала Пхеньяну свои гарантии безопасности.

В преддверии двустороннего саммита с руководителем КНДР во Вьетнаме ранее президент США рассыпался в комплиментах своему будущему собеседнику и признался в "особенных чувствах" к Ким Чен Ыну.

"Пока нет испытаний, мы счастливы", - цитирует американского президента пресс-служба Белого дома.

Впрочем, в Северной Корее Соединенным Штатам, судя по реакции Кима, не очень верят. Еще перед тем, как саммит в Ханое неожиданно быстро завершился раньше времени, северокорейский лидер не был уверен, что новая сделка с США будет заключена.

"Пока рано говорить, - ответил на вопрос СМИ Ким, при этом отметил, что он не пессимист в этом вопросе. - Я бы не сказал, что я пессимистичен".

Сам же Трамп сообщил, что для него "не важна скорость" заключения ядерного соглашения с КНДР, отметив, что и он, и Ким Чен Ын "хотят заключить правильную сделку".

Но вдаваться в подробности не стал.