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"Безопасность возможна только с Россией": Немецкий депутат призвал Европу противостоять США

23 февраля 2019, 10:09  •  164 • Политика
По мнению депутата германского парламента Юргена Триттина, нынешняя политика США приближает мир к гонке вооружений. А в европейских странах неправильно понимают опасность её опасность. Немецкий депутат призвал Европу противостоять Штатам и заявил, что "безопасность возможна только с Россией".
Такую мысль депутат бундестатага высказал в своей колонке на страницах Frankfurter Rundschau. Он подчеркнул, что категорически неправильно видеть угрозу только со стороны России. Потому есть другое государство, действия которого также должны пугать. Например, США, которые выходят из международных договоров.
"От этих документов зависит будущее всего мира, - объясняет Триттин. - Сначала из соглашения по климату, потом договор с ЮНЕСКО, а теперь ДРСМД".
Депутат бундестага подчеркивает, что Штаты ведут опасную политику, которая напрямую угрожает всей Европе. Чтобы побороть ее, европейским государствам нужно если не объединиться с Россией, то уж совершенно точно — максимально улучшить отношения с ней.
"Безопасность в Европе возможна только с Россией", — подчеркнул Триттин.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что Россия – миролюбивое государство, которое стремится к укреплению международной стабильности, однако в Кремле понимают, что современный мир не только сложен и противоречив, но в нем содержится еще немало угроз, которые делают обеспечение безопасности России безусловным приоритетом.
Такое заявление российский лидер сделал в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества.
По словам российского президента, перспективные образцы новых вооружений России не имеют аналогов в мире. В этом заслуга российских ученых и конструкторов, подчеркнул он.
Во всяком случае, они "пока" не имеют аналогов, оговорился президент. "Я думаю, что еще долго не будут иметь", - пояснил он.

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