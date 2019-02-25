"Альфа-самцы": Контрактникам ВСУ пообещали сексуальные бонусы

На Украине разразился скандал из-за промо-акции в ВСУ: контрактникам пообещали "бонусы" с помощью сексуальных фотографий девушек. "Альфа-самцы", - возмущается журналистка Ольга Решетилова.

Сексуальную рекламу службы в ВСУ по контракту в соцсетях распространял спикер оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин". На плакатах, которые он опубликовал, изображены сексуально одетые девушки. "Подпиши контракт — получи бонус. Мы тебя ждем", - пообещал он своим читателям.

Сексуальный подтекст рекламы вызвал скандал на Украине. Во-первых, возмутились женщины, которые служат в украинской армии. А во-вторых — все, кто считает неправильным воспринимать секс, как и женщину, в качестве "бонусов".

"Сексуальное насилие в армии? Домогательства? Гендерная дискриминация? Нет, не слышали", - возмущается "альфа-самцами" украинская журналистка Ольга Решетилова.

Она потребовала от правительственной комиссии Украины по гендерной политики разъяснить Прошину его неправоту.

В ВСУ в настоящее время служат 55 тысяч женщин, а закон, уравнивающий в правах женщин и мужчин в армии был принят Верховной Радой в 2018 году, напоминает ФАН.