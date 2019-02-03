Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Требования денег от России — просто тренд": В Совфеде прокомментирова...
35 миллиoнoв 3eлeнcкoгo
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила...
В Киеве прошла интронизация главы новой церкви Украины Епифания
Главная / Политика

"Ахинея": Крым отреагировал на обещания графитовых бомб для России

03 февраля 2019, 12:24  •  437 • Политика
В Крыму назвали "ахинеей" слова кандидата в президенты Украины о графитовых бомбах.
Сегодня депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что слова кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о том, что Незалежная должна будет производить графитовые бомбы - такую стратегию отношений и взаимодействия с Москвой предлагает украинский политик, - это полная ахинея.
"Для кого она это вещает? - возмутился Бальбек. - Ведь ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьёз не воспримет".
Ранее, отметим, Инна Богословская заявила, что если станет президентом Украины, то продолжит политику антироссийских санкций, а также наладит производство графитовых бомб.
Комментарий Бальбека даёт РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский хочет сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию передавало здание Strana.ua, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что Зеленский встречался с западными политиками. Источник сообщает, что сам шоумен в ходе разговора очень волновался и расплывчато отвечал на разные вопросы от европейских дипломатов.
Подчёркивается, что особый интерес фигура Зеленского вызвала у посла из Франции Изабель Дюмон. Та спросила, как, к примеру, комик намерен решить проблему в Донбассе. Тогда Зеленский и заявил, что если станет президентом, то непременно сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


437
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 02:39
"Если вы этого хотите, мы тоже хотим": Мадуро предложил провести досрочные выборы
03 февраля 2019, 09:09
"Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово": Тигран Кеосаян о плане США по госперевороту
02 февраля 2019, 20:09
"Шикарная схема" на пустом месте: Журналистка о "срыве" сделки по продаже Венесуэлой золота ОАЭ
Загрузка...
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
02 февраля 2019, 20:09
Генерал-перебежчик на стороне лжепрезидента: Представитель ВВС Венесуэлы поддержал Гуайдо
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
03 февраля 2019, 08:54
«Американцы сами начнут торговаться»: к чему может привести приостановка Договора РСМ...
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Куб...
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова ...
03 февраля 2019, 02:39
Подайте за «оккупацию»: как Эстония требует деньги у России
03 февраля 2019, 02:39
"Если вы этого хотите, мы тоже хотим": Мадуро предложил провести досрочные ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказалась уезжать из Сирии
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.