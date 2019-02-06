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"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
06 февраля 2019, 02:09 • 130 • Политика
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал планы Петра Порошенко не пускать наблюдателей из нашей страны на выборы украинские президента в марте 2019 года. Дипломат охарактеризовал слова украинского президента как "агрессивное и неконструктивное заявление".
Также Лукашевич отметил, что решение запретить наблюдателям из России присутствовать на украинских президентских выборах идет вразрез с нормами ОБСЕ и обязательствами Киева перед этой организацией. Вообще, отметил дипломат, оно противоречит всей международно-правовой практике касательно электоральных процессов.
Напомним, что ранее президент Украины информировал общественность о своих планах приказать не пускать в страну ни одного наблюдателя из России. Выборы должны будут пройти на Украине 31 марта.
Сейчас Петр Порошенко использует антироссийскую риторику, чтобы нарастить свой политический рейтинг, резюмировал постпред Лукашевич.
"Сегодняшнее агрессивное и неконструктивное заявление президента Украины Порошенко относительно того, что он не пустит ни одного российского наблюдателя на предстоящие выборы президента Украины, ещё раз показывает абсолютное несоответствие слов и дел украинского руководства..." - сказал он.
Слова дипломата приводит РИА Новости.
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