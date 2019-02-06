Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За полгода Россия более 19 тысяч раз просила Google удалить контент
США обещают "своевременно" вывести войска из Сирии и добить "Исла...
"Это выборы в рамках необандеровской тенденции": Эксперт предупредил Т...
Сенаторы США поддержали санкции против Сирии - ограничения затрагивают также Рос...
Главная / Политика

"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России

06 февраля 2019, 02:09  •  130 • Политика
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал планы Петра Порошенко не пускать наблюдателей из нашей страны на выборы украинские президента в марте 2019 года. Дипломат охарактеризовал слова украинского президента как "агрессивное и неконструктивное заявление".
Также Лукашевич отметил, что решение запретить наблюдателям из России присутствовать на украинских президентских выборах идет вразрез с нормами ОБСЕ и обязательствами Киева перед этой организацией. Вообще, отметил дипломат, оно противоречит всей международно-правовой практике касательно электоральных процессов.
Напомним, что ранее президент Украины информировал общественность о своих планах приказать не пускать в страну ни одного наблюдателя из России. Выборы должны будут пройти на Украине 31 марта.
Сейчас Петр Порошенко использует антироссийскую риторику, чтобы нарастить свой политический рейтинг, резюмировал постпред Лукашевич.
"Сегодняшнее агрессивное и неконструктивное заявление президента Украины Порошенко относительно того, что он не пустит ни одного российского наблюдателя на предстоящие выборы президента Украины, ещё раз показывает абсолютное несоответствие слов и дел украинского руководства..." - сказал он.
Слова дипломата приводит РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


130
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 22:54
За полгода Россия более 19 тысяч раз просила Google удалить контент
05 февраля 2019, 19:39
США понесут невосполнимые потери в случае вторжения в Венесуэлу – Мадуро
05 февраля 2019, 22:54
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона калибра 5,45 мм — источник
Загрузка...
06 февраля 2019, 02:09
Сенаторы США поддержали санкции против Сирии - ограничения затрагивают также Россию и Иран
06 февраля 2019, 02:09
"Это выборы в рамках необандеровской тенденции": Эксперт предупредил Тимошенко, что ее ждет судьба Медведчука
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
30 января 2019, 14:09
"Да они пикнуть не успеют!": прогноз аналитика о проигрыше России в военном конфликте с Японией вызвал яростную реакцию
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.