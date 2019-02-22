"А вы бы похоронили?": Лукашенко отказался сдавать Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил против вхождения республики под контроль иностранных государств. "Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России?" - сказал Лукашенко, отметив, что никогда на это не пойдёт.

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил против вхождения Белоруссии в состав других государств. По его словам, он рад тому, что является президентом свободной и суверенной Белоруссии.

"То, что мы создали вместе, - это самое большое достижение", - сказал он на встрече с личным составом Военной академии.

При этом, намекая на слухи о якобы возможном вхождении страны в состав России, Лукашенко добавил, что не может "похоронить" независимое государство. По словам белорусского лидера, "у меня есть чёткие границы, за которые я не могу переступить".

"Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России?" - сказал Лукашенко, отметив, что никогда на это не пойдёт, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счёт этого приблизиться к границам Европы. По словам Расмуссена, республику "ожидает такой сценарий, если она не начнёт реформироваться".