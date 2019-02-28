"А внутри урна с прахом?": В центре Одессы "увековечили" Трампа фейковым фото

Украинский художник Вадим Бондеро рассказал, что установил в центре Одессы бюст американского лидера Дональда Трампа. "А внутри урна с прахом?" - сыронизировали по поводу памятника. Впрочем, пользователи догадались, что фото фейковое.

В историческом центре Одессы установили бюст американского лидера Дональда Трампа. Об этом на странице в Facebook рассказал украинский художник Вадим Бондеро.

"Сегодня установил памятник Трампу на Александровском проспекте. Напротив есть такая же гранитная тумба, вот думаю, кого бы ещё установить", - написал он в посте.

Памятник вызвал неоднозначную реакцию у граждан.

"А внутри урна с прахом?" - сыронизировали комментаторы.

"У меня предложение: надо поставить напротив бюст Дональда Макдональда. Тогда люди, встав между двумя Дональдами, смогут загадать желание: например, БигМак и картошку фри", - пошутил один из подписчиков художника.

"Вы прикалываетесь или думать и проверять совсем разучились?" - возмутился один из комментаторов и приложил фото, разоблачившее фейк о памятнике.