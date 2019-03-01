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"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией

01 марта 2019, 12:24  •  159 • Политика
Пользователи соцсетей удивились заявлению о необходимости переговоров с Россией по ситуации с Донбассом, которое сделал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. "А кто с ним будет разговаривать?" - интересуются участники дискуссии.
Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский сделал крайне противоречивое заявление по поводу урегулирования конфликта в Донбассе, выступая в эфире телеканала "1+1".
С одной стороны, он заверил, что главная цель — это "сохранить жизни людей", и признал, что добиться прекращения огня можно только в ходе переговоров. С другой стороны, он подчеркнул, что "никаких компромиссов быть не может", поскольку "мы не торгуем людьми, мы не торгуем нашими территориями".
Пользователей соцсетей очень удивило это заявление. "А к то с ним будет разговаривать", - спрашивает в твиттере Иван Горбиков.
А вот пользователь с ником Lika90 считает, что все украинские политики одинаковые — например, Порошенко обещал "войну за две недели закончить", однако боевые действия на Донбассе продолжаются уже пять лет.

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