"А если бы согласились?!": Скабеева возмутилась "дурацким экспериментом" с передачей Курил Японии

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Twitter возмутилась референдумом, проведенным на Курилах, где жителям предлагали дать ответ на вопрос о передаче четырех российских островов Японии, и назвала его "дурацким экспериментом". "А если бы согласились?!" - интересуется итогами опроса с передачей Курил Японии телеведущая.

Ранее на Курилах был проведен среди местных жителей опрос, где необходимо было ответить "да" или "нет" на вопрос о передаче четырех российских островов Японии. Абсолютное большинство ответило, как и следовало ожидать, резко отрицательно.

У себя в Twitter телеведущая Ольга Скабеева возмутилась этим проведенным референдумом с передачей Курил Японии и назвала его "дурацким экспериментом".

"А на Курилах по инициативе областной думы неожиданно провели референдум: "Как вы считаете, Россия должна или нет передать Японии острова?" 96% становиться японцами отказались, - сообщает итоги опроса Скабеева. - А если бы согласились?!"

Ее же мнение разделили и интернет-пользователи, оставив свои комментарии под постом телеведущей.

"Смысла вообще не видел в опросе, как будто не знали, что люди скажут, - считает Денис Науменков. - Лишний раз людей ввели в заблуждение. Они так этот опрос поняли, что вроде наша власть в сомнениях".

"А это для тех, кто считает, что народ России готов продаваться за печеньки. И для тех, кто сомневается: "А вдруг?"…" - отмечает @Tanica_V.

А @evgenysuslov1 отшутился: "Если бы согласились, пришлось бы включать Японию в состав РФ".