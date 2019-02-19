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"А если бы согласились?!": Скабеева возмутилась "дурацким экспериментом" с передачей Курил Японии

19 февраля 2019, 11:54  •  68 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Twitter возмутилась референдумом, проведенным на Курилах, где жителям предлагали дать ответ на вопрос о передаче четырех российских островов Японии, и назвала его "дурацким экспериментом". "А если бы согласились?!" - интересуется итогами опроса с передачей Курил Японии телеведущая.
Ранее на Курилах был проведен среди местных жителей опрос, где необходимо было ответить "да" или "нет" на вопрос о передаче четырех российских островов Японии. Абсолютное большинство ответило, как и следовало ожидать, резко отрицательно.
У себя в Twitter телеведущая Ольга Скабеева возмутилась этим проведенным референдумом с передачей Курил Японии и назвала его "дурацким экспериментом".
"А на Курилах по инициативе областной думы неожиданно провели референдум: "Как вы считаете, Россия должна или нет передать Японии острова?" 96% становиться японцами отказались, - сообщает итоги опроса Скабеева. - А если бы согласились?!"
Ее же мнение разделили и интернет-пользователи, оставив свои комментарии под постом телеведущей.
"Смысла вообще не видел в опросе, как будто не знали, что люди скажут, - считает Денис Науменков. - Лишний раз людей ввели в заблуждение. Они так этот опрос поняли, что вроде наша власть в сомнениях".
"А это для тех, кто считает, что народ России готов продаваться за печеньки. И для тех, кто сомневается: "А вдруг?"…" - отмечает @Tanica_V.
А @evgenysuslov1 отшутился: "Если бы согласились, пришлось бы включать Японию в состав РФ".
А на Курилах по инициативе областной думы неожиданно провели референдум:
"как Вы считаете, Россия должна или нет передать Японии острова?"
96% становиться японцами отказались. А если бы согласились?! Какой-то дурацкий эксперимент
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 19 февраля 2019 г.

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