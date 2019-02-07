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"60% граждан России не доверяют партии власти!" Депутат Журавлев о назревшей реформе партийной системы 

07 февраля 2019, 17:09  •  61 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о необходимости реформирования партийной системы - проблема давно назрела и требует решения. "60% граждан России не доверяют партии власти!" - подчеркнул Журавлев в ходе открытых слушаний.
Депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев в ходе открытых обсуждений о трансформации политической системы в России констатировал, "60% граждан России не доверяют партии власти!"
"Представьте себе - 60%! Поэтому реформа партийной системы однозначно назрела", - подчеркнул депутат.
Тому есть несколько основных причин, продолжаил Журавлев. Это "непонятное законодательство", поскольку "в каждом субъекте избирательное право может быть разным".
"Граждане просто не понимают, как выбираются депутаты, а соответственно, возникает недоверие к политической системе. И это при том, что кодекс один. Госдума никак не может без сбора подписей выдвинуть в муниципальный совет своего кандидата. И на самом деле партийная система не отражает ту волю народа, которую необходимо отражать. Не хватает определенной народной партии. У нас есть попмузыка, попкультура, а популистической партии нет. Это должна быть партия двора, партия улицы, партия действия. Это должна быть партия, которая не представляет интересы эстеблишмента, определенных групп".
Быть народной - вот основная задача современной партии, считает Журавлев.
"И главная проблема, что сейчас богатые богатеют, а бедные - беднеют. И вот именно с этим надо работать. На 10% по итогам года стало больше олигархов и на 11% больше тех, кто живет за чертой бедности. Мы должны отражать эти взгляды. Мы делаем льготы банкам, олигархам, а при этом пенсионную реформу внедряем и НДС повышаем. Нужен уже народный поворот".

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