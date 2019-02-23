"30 лет рабства": Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов - СМИ

Глава SpaceX Илон Маск взял ипотеку на сумму $61 млн в банке Morgan Stanley. По данным агентства Bloomberg, американский бизнесмен будет выплачивать кредит в течение 30 лет. "30 лет рабства", - пишут пользователи в соцсетях.

"Как тебе такое, Илон Маск?" - спрашивают пользователи в соцсетях, но уже не с вызовом, а с сочувствием. Всё дело в том, что глава SpaceX взял ипотеку на колоссальную сумму в 61 млн долларов. Информацию об этом сообщает агентство Bloomberg.

В агентстве подсчитали, что ежемесячные выплаты по кредитам составляют $180 тыс. При этом сама ипотека рассчитана на тридцать лет.

Вместе с этим стало известно и о том, что у Маска уже был ипотечный кредит, который он брал в 2012 году. Сейчас он его рефинансировал.

"Тридцать лет рабства", - пишут пользователи в соцсетях.

"Маск, держись!" - говорят комментаторы.