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Путину рассказали про мост в Дубну и два новых «Сириуса»

05 февраля 2019, 14:39  •  220 • В России

На встрече с президентом страны губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о завершенных крупных проектах и тут же попросил помощи в новых.

- В 2015 году Дубна, наш наукоград, город физиков- ядерщиков, очень просили мост, - напомнил он. - Дубна была разорвана, это Волга, и спасибо строителям, они вовремя сдали мост. Хотел тоже передать слова благодарности от всех, кто живет в этом легендарном городе. Это важное событие, которое произошло в конце года, 18-го года.

- Сдали, - одобрил работу глава государства.

- Он дорогой, порядка 10 миллиардов рублей стоит, но это того стоит. Потому что эта дорога ведет к рабочим местам, к свободной экономической зоне «Дубна». И мы ее расширили в этом году на 35 гектаров, потому что идут инвесторы, и работа там высокооплачиваемая. Это очень важно.

Губернатор доложил о ситуации с инвестициями в регион в целом: «в основной капитал в 2018 году инвестировано 817 миллиардов рублей, иностранных инвестиций – порядка миллиарда долларов».

- Запрос на рабочие места огромен, - заявил Воробьев и привел в пример сотрудничество с заводом «Мерседес» в Солнечногорском районе. - Это первый завод в Восточной Европе. Он мощностью порядка 40 тысяч машин, четыре модели они будут выпускать. И, самое главное, «Мерседес» очень активно начал работать с нашими колледжами. Есть колледжи, которые мы адаптировали, полностью поставили оборудование, которое «Мерседес» нам предписал, и сейчас ребята уже там учатся, в колледжах, для того, чтобы потом пойти работать на «Мерседес».

- Вообще неплохой проект есть – создание таких образовательных кластеров, не связанных с этим проектом, - предложил посмотреть шире Путин.

- У нас это тоже один из вопросов, - согласился Воробьев. - В продолжение проекта «Сириус», который успешно в Сочи работает, мы хотели бы создать тоже два таких центра, куда ребята будут приезжать и из Подмосковья, и из других регионов.

Один из них будет создан на базе «Физтех-лицея» в Долгопрудном, который расширят с 600 учащихся до 1500. Вторым будет гуманитарный проект на базе гимназии Примакова.

- У вас есть еще планы строительства детской многопрофильной больницы, - напомнил Путин.

- Это в рамках национальных проектов. Детской больницы не было, как раньше не было перинатальных центров.

- У вас детская больница-то есть, - уточнил президент.

- Есть, но выделенная специализированная детская больница у нас только будет строиться по национальному проекту в Красногорске, - пояснил Воробьев. - И еще одну больницу мы хотим построить на востоке. Сегодня хотел тоже обратиться к вам с просьбой – рассмотреть возможность поддержки. Эта – на 400 коек, эта – на 600 коек, это Балашиха.

- Но у вас на этот объект в Балашихе – он нужный объект, согласен, – насколько мне известно, проектно-сметной документации нет пока.

- Мы действительно ведем проектирование, нам деньги не нужны в 2019-м году, они нужны чуть позже, - сказал губернатор. - Потому что если нет решения по ресурсам, проектировать тоже не совсем целесообразно. Поэтому наша задача – сначала понять, насколько реально быть включенными в нацпроект «Здравоохранение», и мы спроектируем до конца года.

- Я думаю, что в нацпроекте «Здравоохранение» уже все деньги расписаны, включая вашу больницу. Это нужно делать, может быть, за рамками нацпроекта, но ПСД все равно нужно делать прямо сейчас, но это будет тогда с 21-го года, - поддержал инициативу Путин.

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