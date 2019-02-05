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Путинские танки "раскатают" НАТО в Третьей мировой войне - военный эксперт

05 февраля 2019, 09:54  •  281 • В мире
Специалист по танковой обороне Петри Мякеля назвал три фактора, из-за которых путинские танки "раскатают" современные модернизированные танковые дивизии НАТО. Он также описал, как будут развиваться события в гипотетической "Третье мировой войне".
Военный эксперт Петри Мякеля заявил изданию Daily Star, что в случае глобального конфликта российская армия в короткие сроки сокрушит силы НАТО в Европе.
Эксперт большую часть успеха возлагает на танковую дивизию, которая превосходит аналогичную стран Альянса. Среди "плюсов" российских танков: их большое разнообразие, тактика, огневой потенциал. В это же время, по сведениям Мякеля, НАТО провел многочисленные сокращения, из-за этого осталось лишь несколько разновидностей танков.
Эксперт полагает, что из-за отсутствия военного паритета Москва легко разобьет войска НАТО в случае, если разразится Третья мировая война. Он также выделил превосходство российской тактики.
Мякеля говорит о концентрации силы на основном направлении, и маленьким танковым дивизиям Запада будет сложно этому противостоять.
У российских танков также мощный огневой потенциал, при массированной поддержке артиллерии и ракет у западных более модернизированных танков не будет шансов.
Эксперт считает, что такой расклад — настоящий "кошмар" для Альянса, и что Запад осознает свою слабость и предпринимает меры по "формированию в регионе более мощных сил".

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