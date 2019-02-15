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Путина ввели в курс дела о задержаниях верхушки Baring Vostok - Песков

15 февраля 2019, 23:24  •  109 • Политика
Главу государства ввели в курс дела, связанного с хищением 2,5 миллиарда рублей, в котором фигурирует имя основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Владимир Путин проинформирован о ситуации с задержанием основателя Baring Vostok Майкла Калви в связи с подозрением в хищении 2,5 миллиарда рублей.
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"Да, проинформирован", - цитирует Пескова "РИА Новости".
Напомним, в пятницу, 15 февраля, стало известно о задержании основателя инвестфонда Baring Vostok (BVCP) американца Майкла Калви и ещё пятерых его сотрудников по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей мошенническим способом. Об этом сообщил следователь, ведущий данное дело.
Майкл Калви известен страстью к инвестированию в российские активы, однако теперь подозревается в хищении в особо крупном размере у банка "Восточный".
Вместе с Калви задержан также гражданин Франции, партнёр по индустрии финансового сектора инвестиционной компании Baring Vostok Филипп Дельпаль и четверо граждан России - Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Всем арестованным может грозить наказание до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Владимирова и Дельпаля арестовали на два месяца. Для других задержанных мера пресечения пока не определена.

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