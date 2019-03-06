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Путин встретился с гендиректором ЮНЕСКО

06 марта 2019, 20:39  •  45 • В России

России в нынешней международной ситуации немного проку от гуманитарных организаций вроде ЮНЕСКО, находящихся под плотным политическим контролем западных коллег, но это не значит, что нужно прекращать работать в этом направлении. Тем более что даже знак внимания со стороны одного из влиятельнейших политиков планеты очень много значит.

Во всяком случае гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле выглядела в Кремле абсолютно счастливой. Почти полтора года назад она сменила болгарку Ирину Бокову, но повода познакомиться с Путиным лично не было. И вот во время визита в Россию Азуле была принята в Кремле.

- Мне очень приятно отметить, что отношения между Россией и ЮНЕСКО развиваются поступательно, - приветствовал ее Путин. - Мы со своей стороны всегда поддерживали организацию, намерены делать это и в будущем. Мы всегда в вашем распоряжении.

- Позвольте мне выразить вам благодарность за ключевую роль, которую играет Россия в деятельности ЮНЕСКО вот уже 65 лет, - ответила француженка. - Мы пытались организовать деятельность ЮНЕСКО, того чтобы снизить политическую напряжённость, которая иногда омрачала деятельность и образ ЮНЕСКО. Я надеюсь, что мне удастся двигаться в этом же направлении.

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