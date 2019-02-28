Путин вручил Звезду Героя спецназовцу, первым захватившему "Стингер"

Владимир Путин впервые приехал на торжественный вечер в честь Дня Сил специальных операций. Правда, и повод для этого был - подразделение отмечало десятилетие с момента создания.

- Пять лет назад, в эти дни, бойцы и командиры Сил специальных операций сделали всё, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе, защитить людей от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный выбор на историческом референдуме, - напомнил президент, поздравляя спецназовцев. - Вы там, где труднее всего. В Сирии вы внесли огромный вклад в разгром террористических группировок. Если приходилось, принимали неравный бой, вызывали огонь на себя.

Живым примером преемственности поколений стало вручение на этом вечере Звезду Героя России офицеру спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну, который в 1987 году в Афганистане первым захватил образец американского ЗРК "Стингер".

- Образцом высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойным учебников, стала операция боевой группы в Афганистане, - сказал о том подвиге Путин, но оказалось, что и у него со спецназом связаны личные воспоминания. - В начале Великой Отечественной войны потребовалось создание большого количества специальных подразделений. Часто люди уходили на боевое задание и без глубокой должной подготовки, и без специального вооружения. И конечно, несли большие потери. В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец: 28 человек были переброшены за линию фронта; назад вернулись только четверо.

- Поздравляю всех вас с праздником. Желаю вам всегда возвращаться, и возвращаться с победой, - сказал Путин. - Уверен, если потребуется, вы выполните любую задачу, самый сложный боевой приказ, сделаете всё невозможное – нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила.

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