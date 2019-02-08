Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина
На Украине мужчина обстрелял офис радиостанции
Власть обматерили на митинге против "Ельцин-центра" в Москве
Белоруссия хочет провести совместные учения с НАТО на своей территории - СМИ
Главная / В России

Путин уволил девять генералов

08 февраля 2019, 20:39  •  133 • В России

Президент России своим указом освободил от должностей сразу несколько генералов силовых структур.

Владимиром Путиным были уволены:

- начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов,

- заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан, начальник полиции генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов,

- замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов,

- начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко,

- начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер

- начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин,

- старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт,

- глава следственного управления СК по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев,

- начальник Управления ФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев.

Тем же указом президент назначил на новые посты:

- начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных, до этого генерал-майор руководил ГУМВД по Курганской области,

- начальник главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова стала руководителем контрольно-следственного управления МВД,

- департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД возглавил генерал-майор полиции Александр Балаев.

Сразу трое назначены помощниками министра внутренних дел:

полковники полиции Ирина Волк и Людмила Буланова и генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


133
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 17:24
Бессмертный полк со всего СССР приведут к армейскому храму в Подмосковье
08 февраля 2019, 18:54
Ежегодное обращение: Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля
08 февраля 2019, 17:24
Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко
Загрузка...
08 февраля 2019, 20:39
Захар Прилепин о кандидатах в президенты Украины: «Лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем»
08 февраля 2019, 14:09
В Крыму решение Украины убрать Черноморский флот назвали "попыткой угодить западным кукловодам"
08 февраля 2019, 20:39
"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 02:54
"Следили на 12 автомобилях": Комик и кандидат в президенты Украины Зеленски...
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные ...
08 февраля 2019, 06:09
С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле
08 февраля 2019, 06:09
Израиль "вбросил гнусную ложь", чтобы столкнуть Россию и Иран в Сирии
08 февраля 2019, 09:24
Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.