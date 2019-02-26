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Путин соединил Арктику с Дальним Востоком
26 февраля 2019, 20:54 • 98 • В России
Месяц назад Дмитрий Медведев на встрече с президентом предложил не создавать отдельное министерство по развитию Арктики, а расширить функции уже существующего.
- У меня есть предложение - дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики, - сказал Медведев. - Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно. И сейчас министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки – это всё равно развитие Арктической зоны.
Владимир Путин с предложением согласился и во вторник подписал указ "О совершенствовании госуправления в сфере развития Арктической зоны". Согласно ему на объединенное министерство теперь возложена функция "по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктики".
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