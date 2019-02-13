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Путин сфотографировался с детьми на горнолыжном курорте перед трехдневными переговорами с Лукашенко
13 февраля 2019, 22:39 • 53 • Политика
Перед стартом трехдневных переговоров президент России Владимир Путин покатался на лыжах в Красной поляне вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко, а также сфотографировался с отдыхавшими там детьми.
Президент России Владимир Путин посетил горнолыжный курорт в Краснодарском крае и сфотографировался с детьми.
Визит главы государства состоялся в рамках переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Диалог лидеров двух стран продлится три дня, однако перед этим они не отказали себе в удовольствии прокататься на лыжах.
Непосредственно Лукашенко указал на положительные изменена в регионе. Ну а президент России сфотографировался с отдыхавшими в Красной поляне детьми.
"Вышел на гору - делай селфи: Путин и катающиеся в Красной поляне", - отметил журналист Дмитрий Смирнов.
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