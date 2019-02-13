Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский пошел в отрыв
Большинство немцев боится проводимой Трампом политики
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовск...
«Отнюдь не фантастический вариант»: сможет ли Ирак добиться вывода американских ...
Главная / Политика

Путин сфотографировался с детьми на горнолыжном курорте перед трехдневными переговорами с Лукашенко

13 февраля 2019, 22:39  •  53 • Политика
Перед стартом трехдневных переговоров президент России Владимир Путин покатался на лыжах в Красной поляне вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко, а также сфотографировался с отдыхавшими там детьми.
Президент России Владимир Путин посетил горнолыжный курорт в Краснодарском крае и сфотографировался с детьми.
Визит главы государства состоялся в рамках переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Диалог лидеров двух стран продлится три дня, однако перед этим они не отказали себе в удовольствии прокататься на лыжах.
Непосредственно Лукашенко указал на положительные изменена в регионе. Ну а президент России сфотографировался с отдыхавшими в Красной поляне детьми.
"Вышел на гору - делай селфи: Путин и катающиеся в Красной поляне", - отметил журналист Дмитрий Смирнов.
Вышел на гору - делай селфи: Путин и катающиеся в Красной поляне pic.twitter.com/NCCRUhyoF2
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


53
Источник
Похожие новости
13 февраля 2019, 12:54
Россия обвинила США в попытке превратить Молдавию в Сирию
13 февраля 2019, 19:24
"Лыжи - благороднее": Путин ответил на вопрос об опыте катания на сноуборде
13 февраля 2019, 12:54
ВЦИОМ ведет "секретный" опрос жителей Курил об их отношении к передаче Японии - соцсети
Загрузка...
13 февраля 2019, 19:24
Ожирение угрожает нацбезопасности: Армию США губят лишние килограммы
13 февраля 2019, 12:54
"Рецепт" национального успеха и мощная "гравитация" экономики России: О чем написал Медведев в своей авторской колонке
13 февраля 2019, 22:39
В Конгрессе США предложили Гуайдо не платить России "преступные долги" Мадуро
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место ...
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украи...
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец ...
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший двери перед лжеепископом "новой церкви" Украины
09 февраля 2019, 10:08
"Даже Жириновский такого не говорил!" Жаркая "схватка" между русским и украинцем!
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
07 февраля 2019, 20:24
Россия вспомнит о "Куполе света": Американские летчики предупредили Вашингтон о "секретном оружии" Москвы
10 февраля 2019, 19:54
"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" о семье Путина рассмотрели руку США
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
10 февраля 2019, 13:24
"И Победа в ВОВ вымышленной считалась": экс-участницу Comedy Woman заподозрили во лжи про шутку о Карбышеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.