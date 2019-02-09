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Путин "с удовлетворением" принял приглашение приехать в Италию – посол

09 февраля 2019, 11:24  •  50 • Политика
Президент России Владимир Путин "с удовлетворением" принял приглашение Италии посетить страну. Об этом сообщил посол России в Италии Сергей Разов.
По его словам, приглашение руководства Италии было получено и с удовлетворением принято президентом. Конкретные сроки визита главы Кремля в Рим будут согласованы дипломатами по своим каналам, о них объявят в предусмотренном для этого порядке, сообщил он.
Посол считает, что визит российского лидера станет для двусторонних отношений ключевым событием.
Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригласил Владимира Путина приехать в страну еще в октябре прошедшего года. После этого посол Италии в России Паскуале Терраччано пояснил, что поездка Путина в Рим ожидается в первой половине 2019 года.

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