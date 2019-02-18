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Путин пригласил Эрдогана в Сибирь - "познавать Россию"

18 февраля 2019, 06:39  •  54 • Политика
Владимир Путин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Сибирь, чтобы "познать Россию".
Президент России Владимир Путин предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану приехать в Сибирь.
Ранее Путин и Эрдоган приняли участие в трехстороннем саммите по Сирии в Сочи, на который приехал и президент Ирана Хасан Роухани. Также состоялись и двусторонние переговоры между лидерами Турции и России.
В рамках диалога Владимир Путин посоветовал коллеге приехать в Сибирь, где температура воздуха опускается до -40 градусов, а также можно получше узнать Россию. Эрдоган со смехом согласился, выразив надежду на то, что российский президент не бросит его в беде.
"Если соберешься - позвони!" - шутливо резюмировал Путин.
Напомним, в апреле 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Москву и дать старт российско-турецкому Году культуры и туризма.
Президентский юмор.
Путин пригласил Эрдогана приехать в Сибирь - там минус 40 и можно получше узнать Россию.
Эрдоган: Надеюсь, ты меня там не оставишь?
Путин: Если соберешься - позвони! pic.twitter.com/lRefduSvvr
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 февраля 2019 г.

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